Rus si šel ulevit a už se nevrátil. Jak umírali okupanti v Chersonu

Zkrotit obyvatele Chersonu se ovšem Rusům nepodařilo. Poté, co ruští vojáci potlačili pokojné protesty, začali Chersonští vymýšlet další způsoby, jak Rusům jejich pobyt ve městě znepříjemnit. To, co začalo jako partyzánské akce jednotlivců, se později přerodilo v systematický odboj.

Bylo to poprvé, co někoho zabil. „Svou roli sehrál adrenalin. Neměl jsem strach ani čas přemýšlet,“ vysvětluje. „Prvních pár dní jsem se cítil velmi špatně, ale pak jsem si uvědomil, že jsou to moji nepřátelé. Přišli do mého domova, aby mi ho vzali,“ dodává. Pravdivost jeho výpovědi potvrdily zdroje z ukrajinské armády i rozvědky, se kterými Archie spolupracoval.