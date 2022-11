Putin se po Chersonu bojí o život, zní z Kyjeva. „Krym proměníme v ostrov“

„Bojuje teď o svůj život. Pokud válku prohraje, minimálně v mysli Rusů to znamená konec. Jeho konec coby politické osobnosti. A možná i ve fyzickém smyslu… (Stažení z Chersonu) donutilo i lidi, kteří jsou k Putinovi velmi loajální, pochybovat o tom, že mohou tuto válku vyhrát,“ cituje jeho slova britský deník The Times.

Cílem je, aby Rusko udrželo okupované oblasti Krymu a Doněcké a Luhanské oblasti. Putin by to pak podle poradce mohl prezentovat jako výsledek invaze a přesvědčit tím ruskou veřejnost, že válka byla oprávněná. Ukrajina ale opakovaně dává najevo, že zahájí rozhovory s Ruskem, až odejdou všechna jeho vojska.

Deklaruje také úmysl získat zpět veškerá území včetně Krymu. Arestovyč připustil, že by ukrajinské jednotky mohly použít rakety dodané Západem k zasažení dvanáctikilometrového mostu, který spojuje Krym s Ruskem. Tzv. Kerčský most byl zasažen už začátkem října .

Cílem úderu by mohlo být izolování ruských jednotek na Krymu. „Krym můžeme izolovat a bude z něj ostrov,“ řekl. Považuje to za scénář, který vyvolává v Rusku obavy.

Foto: Institute for the Study of War, Seznam Zprávy

Ukrajinská protiofenziva v Chersonské oblasti vstoupila tento týden do nové fáze, píší The Times. Její jednotky zahájily útok na Kinburnskou kosu, která je považována za slabé místo ruské obrany na levém břehu řeky Dněpr.

Pokud by se Ukrajině podařilo kosu dobýt, usnadnilo by to jejím silám kontrolu nad přístupem do Dněpru a do přístavů v Chersonu a nedalekém Mykolajivu. Mohly by také odrážet útoky na část pobřeží Černého moře pod kontrolou Ukrajiny.