AP: Kde je Putin? Prezident špatné zprávy z Ukrajiny nechává na jiných

V době, kdy velitel ruských vojsk na Ukrajině Sergej Surovikin a ministr obrany Sergej Šojgu 9. listopadu v toporně působícím vystoupení mluvili o důvodech ústupu, byl Putin na návštěvě neurologické kliniky v Moskvě, kde sledoval, jak lékaři operují mozek. Uvedla to agentura AP.

Později toho dne se Putin objevil ještě na jiné akci, ale ani tam se nezmínil o stažení z Chersonu, zřejmě největším vojenském ponížení Ruska od začátku invaze na Ukrajinu. A neudělal to ani v následujících dnech.

Vypadá to, že šéf Kremlu úkol sdělovat špatné zprávy delegoval na jiné, což je taktika, kterou používal už během pandemie covidu-19.

O Putinovi se svého času říkalo, že osobně dohlíží na vojenské tažení na Ukrajině a dává rozkazy generálům, nyní to ale vypadá, že se soustředí na všechno jiné než na válku.

To bylo v den, kdy se očekávalo, že vystoupí na summitu G20 v Indonésii - ale nejenže se na něj rozhodl nejet ( více zde ), dokonce se ani nepřipojil prostřednictvím videokonference ani na něj neposlal předem natočený projev.

„Putin a Putinův systém … je vystaven tak, že za všechny porážky může někdo jiný: nepřátelé, zrádci, globální rusofobie - cokoliv,“ říká Oreškin. „Takže pokud někde prohrál - zaprvé to není pravda, zadruhé to nebyl on,“ dodává analytik.

Někteří z Putinových stoupenců se pozastavují nad tím, jak si Putin drží odstup od toho, co i prokremelské kruhy považují za kritický vývoj vojenské operace na Ukrajině.

Při doposud největším raketovém útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu vypálily ruské síly na ukrajinské cíle asi stovku raket a dronů. Miliony lidí kvůli tomu přišly o dodávky elektrické energie. Analytik Oreškin se domnívá, že tyto útoky ukrajinské armádě nezpůsobí příliš velké škody a na bojišti žádnou velkou změnu znamenat nebudou. „Ale je potřeba vytvářet obraz vítězného voždě. Takže je nutné nějaké útoky podnikat a hlasitě o nich vykřikovat. To je myslím to, co se nyní děje,“ dodal Oreškin.