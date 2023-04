Uniklé dokumenty: Místo raket do Moskvy pošle Egypt munici na Ukrajinu

Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí začátkem března ustoupil od plánů dodávat rakety pro Moskvu, informuje deník The Washington Post. Vyplývá to z dokumentů, které novináři získali z materiálu zveřejněného členem massachusettské letecké národní gardy na platformě Discord.

Dokumenty nicméně neuvádějí, zda už Káhira munici pro Ukrajinu dodala či zda se nakonec rozhodla „oživit“ moskevský plán. Představitel americké vlády ale pod podmínkou anonymity pro The Washington Post uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by Káhira svůj původní záměr uskutečnila.

Přísně tajné dokumenty podrobně popisují měsíc zpravodajských zpráv od začátku února do začátku března a byly určeny pro nejvyšší představitele Pentagonu.

První – datovaný 17. února – uvádí, že Egypt na přelomu ledna a února podnikl kroky k tajným dodávkám raket do Ruska, včetně stanovení ceny a vytvoření plánů na získání mosazi pro výrobu raket.

Podle všeho ale Káhira nakonec otočila po návštěvách nejvyšších amerických představitelů. Na konci února do země přicestovali Brett McGurk a Barbara Leafová, nejvyšší představitelé Bílého domu a ministerstva zahraničí pro otázky Blízkého východu, začátkem března pak Egypt navštívil americký ministr obrany Lloyd Austin.

Deník The Wall Street Journal tehdy poznamenal, že Austin během jednání v Káhiře žádal egyptské vůdce, aby Ukrajině dodali dělostřelecké náboje, nedosáhl ale žádné jasné dohody.

Spory mezi šéfem vagnerovců Jevgenijem Prigožinem a ministrem obrany Sergejem Šojguem musel urovnávat i přímo ruský prezident Vladimir Putin. Vyplývá to z dalších uniklých amerických zpravodajských dokumentů.

Vztahy obou zemí se navíc podle rozvědky a uniklých dokumentů i nadále prohlubují. Americké snímky identifikovaly na Ukrajině čtyři ruské raketové systémy země–vzduch SA-23, které byly „velmi pravděpodobně“ určeny k exportu do Egypta.

Káhira totiž v roce 2017 podepsala s Moskvou smlouvu na čtyři baterie SA-23. První byly do země dodány v letech 2020 a 2021, zpráva už ale neuvádí, zda Egypt tyto dva systémy Rusku vrátil k použití na Ukrajině.

„Pro Egypt je běžné používat Rusko jako páku na Washington. Po masakru a vojenském převratu vedeném as-Sísím v roce 2013 Káhira naznačila, že by se mohla obrátit na Rusko,“ uvedl pro The Washington Post bývalý úředník Rady národní bezpečnosti s tím, že právě tento obrat by mohl představovat hrozbu.