Varianta americké zpravodajské hry vyloučit nelze, říká expert k únikům

Únik utajovaných amerických vojenských dokumentů představuje pro národní bezpečnost Spojených států závažné riziko. Dokumenty, které kolují po internetu, by mohly Washington přivést do nepříjemné situace. Odhalily, že Američané špehují blízké spojence, a na veřejnost se dostaly i informace o důležitých pozicích ukrajinské armády.

V těch dokumentech toho bylo skutečně hodně a myslím si, že je potřeba pečlivě rozlišovat, co z toho relevanci má a co ne. Ani výroky politiků nezaručují, že je to všechno autentické.

Pár věcí mi tam přišlo skutečně takových přifouknutých. Na sociálních sítích se ale šíří i dokumenty, kde je evidentní, že s tím někdo trochu manipuluje, případně přidává něco, co tam původně nebylo, popřípadě se to tváří hodně naivně. Myslím ale, že ta zpravodajská komunita dokáže snadno rozeznat, co je věrohodné, anebo není, protože oni s tím pracují, vědí, jak to má vypadat.