Záchrana z nebes. S evakuací nám pomáhal i bagr, říká policista

Vrtulníky, které vám v těchto dnech čas od času proletí nad hlavou, nejsou v povodněmi zasažených částech Slovinska ničím neobvyklým. Pomáhají totiž s evakuací lidí či přepravou potravin a pitné vody do odříznutých míst, zatímco se jejich posádkám naskýtá pohled na zdevastovanou zemi.

„Když vidíte v lidech takovou houževnatost, ještě více se snažíte udělat vše pro to, abyste jim pomohli,“ popisuje své pocity během rozhovoru, který poskytl Seznam Zprávám, Bojan Kos. Zástupce náčelníka slovinské policejní letecké jednotky a důstojník horské policie je jedním z těch, kteří dnes křižují nebe nad Slovinskem.

V rozhovoru vzpomíná na momenty, které mu utkvěly v hlavě, ale přibližuje také to, jak vlastně policie během leteckých zásahů funguje.

Měl jste možnost vidět následky povodní ze vzduchu. Jaký je to pohled?

Kamnik, dolina, Črna na Koroškem… Když tu spoušť vidíte shora, je to strašné. Nejsou tam silnice, na některých místech nejsou domy, mosty jsou stržené. Všude jsou obrovské hromady písku i zeminy a na některých místech zmizely celé pozemky, na kterých předtím stály domy.

Když se pak dostanete k lidem, z nichž někteří přišli o všechno, a vidíte jejich bolest, je to těžké. Loni jednotka letecké podpory pomáhala při rozsáhlém požáru v Krasu, i tam to bylo náročné, ale tentokrát je to horší, protože mnoho lidí se ani nemohlo na opuštění domova připravit, a nechali tam tak prakticky všechno, aby si zachránili život.

V jakých oblastech jste dosud působili? A kolik lidí se vám podařilo evakuovat?

Naše jednotka letecké podpory byla nasazena především ve středním a východním Slovinsku v oblasti Kamniku a jeho okolí, v Savinjské dolině a v oblasti Korošky, kde byla situace nejhorší, a v menší míře jsme pak působili i v oblasti Škofja Loka. Jedná se o oblasti, kde bylo zničeno silniční spojení.

Od pátku do čtvrtka policejní posádky zachránily a evakuovaly 286 osob a přepravily 42 pracovníků, jako jsou hasiči nebo odborníci, kteří posuzují situaci na vodních tocích. Kromě osob ale policejními vrtulníky zachránily také deset zvířat.

Vedle evakuací pak policie zajišťovala také přepravu několika tun potravin, vody, léků, generátorů, pohonných hmot, nářadí a dalšího nezbytného materiálu pro obyvatele a nouzové opravy.

Bojan Kos, zástupce náčelníka slovinské policejní letecké jednotky.

Jak vaše práce ve vzduchu vypadá? Víte, kde vás lidé potřebují, nebo je sami hledáte?

Rozsah povodní vedl k aktivaci Národního plánu ochrany a záchrany, prostřednictvím kterého se stanovily priority a nařídily různé úkoly. Pokud ale posádky vrtulníků zahlédly někoho, kdo potřeboval pomoc, prováděla policie jednotlivé záchranné akce také z vlastní iniciativy.

Někteří lidé nechtěli opustit své domovy a my je k tomu nenutili, naprostá většina si ale byla vědoma nebezpečí a odešla s námi.

Jednotka od pátku pracuje 24 hodin denně, přičemž ve vzduchu jsou vždy tři vrtulníky. Posádky začínají létat za úsvitu a na základně přistávají, když se setmí. Skutečná doba letu je tak zhruba osm hodin na posádku, přičemž zbytek dne připadá na doplňování paliva, nakládání materiálu a další pozemní úkoly. V noci pak mechanici provádějí servis vrtulníků.

Byl jste během posledních dní svědkem nějakého příběhu, který vás zasáhl?

Takových situací bylo hned několik, ale asi nejpozoruhodnější byla ta, při které jsme člověka v Črné na Koroškem zachraňovali z domu bagrem. Ta situace byla téměř nepředstavitelná; starší muž s vážným zraněním nohy byl uvězněn uvnitř a nebylo možné ho bezpečně vynést, protože dům i jeho okolí byly zaplaveny vodou.

Společně s horskými záchranáři jsme si tedy vypůjčili bagr, vyrobili jsme improvizovaná nosítka z dřevěných prken a koberce, muže díky nim naložili do vrtulníkového vaku a vynesli jsme ho oknem k připravenému bagru, odkud byl na laně vyzdvižen do vrtulníku a převezen do nemocnice. Na takové situace vás žádný návod nepřipraví.

Série záběrů, které redakci poskytla slovinská letecká policie.

Na facebooku se pak také objevil příspěvek s prosbou, zda by někdo nemohl pomoci se záchranou psa, který musel zůstat doma, zatímco jeho rodina byla evakuována. Pes byl v oblasti, která byla zcela odříznutá od pevniny, prakticky na malém ostrově, kolem kterého ze všech stran protékala řeka. Do bezpečí jsme ho odvezli za pomoci horských záchranářů.

Velmi emotivní byl také příběh ženy z Črny na Koroškem, která potřebovala ozařování ve zdravotnickém zařízení, do kterého se ale nemohla dostat. Byla připravená jít do Lublaně pěšky, protože je prý zvyklá chodit po svých. Zajistili jsme jí ale dopravu do nemocnice a pak i ubytování v policejní akademii, kam policie umístila všechny, kteří zůstali bez domova.

Když vidíte v lidech takovou houževnatost, ještě více se snažíte udělat vše pro to, abyste jim pomohli.

Máte vlastně s podobně náročnou situací, jako byly tyto povodně, zkušenosti? Jak obtížné je evakuovat lidi v takových podmínkách?

Se záchranou lidí v horách a na jiných těžko přístupných místech máme poměrně velké zkušenosti. Jednotka letecké podpory byla před několika lety nasazena při rozsáhlých záplavách v Bosně a Hercegovině a loni při obrovském požáru v Krasu, který jsem již zmiňoval. Naše posádky jsou tak velmi schopné při řešení podobných situací.

Co je v tomto případě jiné a obtížnější, je to, že musíme pracovat v oblastech, kde není žádný rovný povrch, vše je zničené, je tam hodně přívalové vody a jednoduše spousta skrytých nebezpečí. Někde pak není signál a na některých místech nefunguje ani rádiové spojení. Létali jsme navíc během velkého větru, v dešti i uprostřed blesků a docházelo k situacím, kdy se domy ve chvílích, kdy jsme zasahovali, podemílaly a hroutily.

Když to bylo příliš nebezpečné, vrtulník se stáhl a při první příležitosti se vrátil a zkusil to znovu. Bylo třeba hodně vynalézavosti a zvažování, jak moc budeme riskovat. Stručně řečeno: Jedná se o mimořádně obtížné situace, které vyžadují výjimečné schopnosti.

Foto: Letecká policie Slovinska +5

Co budete dělat v příštích dnech? Kde budete zasahovat?

Jednotka letecké podpory se bude i nadále ve stejném rozsahu podílet na humanitárních operacích, jako je evakuace a přeprava nákladu, a předpokládáme, že stejná bude i oblast naší působnosti.

Celé slovinské policejní síly, nejen jednotka letecké podpory, pracují v podstatě nepřetržitě a velmi si ceníme obrovského úsilí našich kolegů na zemi, kteří se do nejhůře postižených oblastí probojovali pěšky navzdory rozbouřeným řekám a přitom stále zvládali plnit své základní policejní povinnosti.

Myslíte si, že by vláda měla být na podobné scénáře v budoucnu lépe připravena? Podle odborníků by se podobné události mohly v důsledku klimatických změn stávat častějšími.

Na tuto otázku by asi lépe dokázaly odpovědět jiné vládní služby. Policie nicméně prokázala, že je schopna se svou moderní výbavou zvládnout řadu mimořádných událostí a přizpůsobit se prakticky jakékoliv situaci.