Kolem 13:00 dodávka najela na terasu v ulici Saint-Michel. Vozidlo se kolem 15:40 podařilo najít, bylo však prázdné. Všechna zranění lidí z terasy jsou jen lehká a nikdo nemusel být převezen do nemocnice.

„Bílá dodávka vjela do ulice se skřípějícími pneumatikami,“ uvedl muž, který seděl na terase. „Řidič jel po ulici zleva doprava a narážel do všeho, co potkal,“ dodal.