V kontejneru o 21 metrech a ve 40 stupních. Jak žijí rodiny po zemětřesení

„Okamžitě jsme vyrazili do epicentra zemětřesení v Kahramanmarasi. Silnice byla příšerná, cesta nám trvala místo obvyklých 11 až 12 hodin hodin 18,“ líčí humanitární pracovnice, která začínala jako dobrovolnice a má zkušenosti i z řady mezinárodních organizací, jako jsou třeba Lékaři bez hranic.

Šest měsíců po katastrofě rekonstrukce města vázne. „Stále ještě nejsou pokryty ani ty základní potřeby lidí, hlavním problémem je dostupnost vody. Její kvalita je pochybná, navíc její dodávky provázejí výpadky, třeba i na tři dny,“ říká Nuran Kizilkanová. Vodu na pití lidé dostanou, s vodou na vaření nebo osobní hygienu je to ale mnohem horší.

Část lidí přespává i nyní ve stanech, i když jim město nabízí kontejnerová městečka. Těch je v okolí Antakye na šest desítek a stále přibývají. Řadě lidí se do nich ale nechce – stát staví kontejnery na opuštěných a špatně dostupných místech, kolem nichž nic není.

V některých kontejnerech není ani záchod nebo sprcha. „Chybí také místo na vaření, teplá jídla se už někde nepodávají, protože úřady už to považují za pomoc při obnově, ne za nouzovou pomoc,“ vysvětluje Kizilkanová. Zatímco ještě v květnu se podávalo na milion teplých jídel denně, na konci července už jen 250 tisíc.

Lidé při přesunu do kontejnerových městeček také řeší, s kým tam budou žít. Antakya byla proslulá diverzitou své populace, ve městě žili i židé, ortodoxní křesťané, katolíci, alávité, samozřejmě sunnité a další skupiny. Budoucnost města už tak pestrá být nemusí – některé menšiny žily právě v nejvíce zničeném centru, kam se už těžko navrátí.

Z provincie Hatay utekly před zemětřesením statisíce lidí, o jejich návratu panují pochybnosti. Například v sousední provincii Mersin žije stále čtvrt milionu uprchlíků. Část z nich by se ráda vrátila, brzdí je ale nefungující služby, zvláště ve zdravotnictví a školství. Například škol fungovalo na jaře v Hatayi jen 40 procent, některé zůstaly zavřené kvůli nedostatku učitelů. Od začátku nového školního roku by se měla obnovit všechna zařízení, alespoň to slibuje stát.