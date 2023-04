Erdogan dělá teroristy ze všech odpůrců vlády, říká opoziční poslankyně

Ten kontrast snad nemohl být větší. Po návštěvě istanbulské centrály vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) je schůzka v sídle Lidově demokratického kongresu, zastřešujícího několik menších levicových stran, krokem do jiného světa.

Režim prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana ji totiž obviňuje z terorismu, a to kvůli údajné spolupráci se zakázanou Stranou kurdských pracujících (PKK). Demirtaşovo věznění opakovaně odsoudil Evropský soud pro lidská práva, a dokonce nařídil Turecku zaplatit politikovi odškodné. Bez výsledku.

„Justiční proces, který proti nám zahájili, není ničím novým. Něco podobného se dělo i v 90. letech, a to i proti jiným stranám. Cílem je útočit na demokratickou politiku prosazovanou Kurdy a socialisty,“ říká istanbulský kandidát Cengiz Çiçek, který se v roce 2017 stal vůbec prvním předsedou istanbulské pobočky HDP. I on se podobně jako šéf strany Demirtaş ocitl načas ve vězení.

„Volební kampaň jsme se proto rozhodli vést pod hlavičkou Zelené levicové strany. Lidé zjišťují její vazbu na HDP a reagují ohromně. Kdybychom vedli kampaň pod názvem HDP, kvůli strachu by se do ní nezapojilo tolik lidí,“ vysvětluje.

„Turecko má problémy se svými sousedy i dalšími zeměmi. To se musí změnit. Například pro rok 2023 má Turecko rozpočet na obranu 182 miliard lir, na mladé lidi ale vyčlenila vláda pouze 1,8 miliard lir,“ argumentuje poslankyně s poukazem na nezaměstnanost mladých lidí, kterou má její země nejvyšší mezi státy OECD.

„Zemětřesení nepostihlo jen 13 měst, ale ovlivnilo celou zemi. Po desítkách let jsme byli svědky toho, že se lidé v Trabzonu (černomořské město, bašta AKP, pozn. red.) a Diyarbakiru (metropole tureckého Kurdistánu, pozn. red.) probudili po zemětřesení se stejnými pocity. Tím pocitem byla velká zloba vůči vládě. Lidé byli necháni napospas smrti, AKP je opustila. Lidé také pocítili, že dodavatelé vlády, kteří byli pověřeni stavbou měst a bytů, to udělali špatně. Vláda jim přitom v roce 2018 dala stavební amnestii,“ připomíná mladá poslankyně.

V parlamentu je to prý stejné jako mezi lidmi – kolegové z Erdoganovy strany s ní v některých věcech spolupracují, pak ale někteří z nich mluví ve svých projevech o terorismu HDP.

V souvislosti s tureckými volbami se objevily i spekulace o tom, že by do nich mohlo zasáhnout Rusko. Cengiz Çiçek si myslí, že Kreml stojí na straně Erdogana: „Nemáme žádné konkrétní informace, když se ale podíváme na válku na Ukrajině, vidíme, že se Turecko stalo pračkou ruských peněz. Rusko má také zájem na tom, udržovat odstup Erdogana od NATO – myslíme si proto, že Rusko by rádo vidělo vítězství Erdogana,“ vysvětluje.