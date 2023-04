Erdogan jako Pravý muž v pravý čas. Anglicky mluvící Turci mu ale nevěří

Studentka Zeha, která čeká na autobus na jednom z istanbulských předměstí, chce volit opozici. „Radši bych to tu neměla říkat nahlas,“ přechází do šepotu v angličtině. Právě znalost cizího jazyka je v Turecku možná lepším vodítkem než věk nebo profese – pokud lidé mluví alespoň trochu anglicky, můžete si vsadit, že podporují sociálního demokrata Kiliçdaroglua.

Elegantní třicátník působí sebejistě a o vítězství AKP v parlamentních volbách a prezidenta Erdogana v prezidentských volbách nepochybuje. Na otázku, zda by v zemi nemohla nastat kohabitace – tedy že by Erdogan prohrál a jeho strana si zachovala parlamentní většinu (anebo naopak), rozhodně kroutí hlavou: „To se nestane.“

Saraç přiznává ekonomické těžkosti, kterými si nyní země prochází, chybu vládní politiky v nich však nevidí. Poukazuje spíš na vnější okolnosti – od pandemie covidu přes války v Sýrii a na Ukrajině až po únorové zemětřesení. Pokud prý AKP zvítězí, do dvou let se ekonomika stabilizuje a půjde nahoru: „A to vám říkám jako podnikatel, který zaměstnává v jedné firmě 1100 a ve druhé 800 lidí,“ přesvědčuje s tím, že podobné reakce slyšel i na nedávné byznysové cestě do Dubaje.