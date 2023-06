V Kyjevě se bojí, že budou zahlceni penězi. Sbírají miliardy na obnovu

Jen Evropská unie plánuje na obnovu Ukrajiny poskytnout 54 miliard dolarů. Podle odhadů Světové banky Ukrajina celkově obdrží na pomoc s obnovou okolo 430 miliard dolarů. Obrovská suma ale vyvolává skepsi u člověka, který by měl poválečnou obnovu řídit.

Srovnávat americko-ruské vztahy během Bidenova a Trumpova období je obtížné už jen kvůli jiným okolnostem, které je provázejí. Přesto se zdá, že by se Putinovi mohlo vyplatit, pokud Bílý dům převezme obžalovaný exprezident.

Mustafa Nayyem se stal šéfem agentury v lednu 2023. Do veřejného dění se významně zapojil už v roce 2014, kdy byl jedním z facebookových organizátorů tzv. Majdanu, tedy revoluce, která sesadila tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče a jeho vlády. Nyní byl pověřen dohledem nad poválečnou obnovou.

Nayyem se domnívá, že zpracování stovek miliard dolarů bude obtížné pro vládní i soukromé instituce a zároveň i pro ukrajinský stavební průmysl. „Není to tím, že jsou lidé zkorumpovaní. Ukažte mi zemi, která by do zvládla,“ prohlásil. Zároveň vyzval dárce, aby nesoudili celou zemi podle několika zkorumpovaných jedinců.