V Moskvě zatkli amerického hudebníka, je údajně podezřelý z obchodu s drogami

V Moskvě byl kvůli podezření z obchodování s drogami zatčen americký hudebník žijící přes 10 let v Rusku. Informovala o tom ruská média. Američan byl zatčen v Moskvě a jeho slyšení před soudem vysílala i ruská televize.

Americký hudebník a bývalý výsadkář americké armády Michael Travis Leake je podle médií podezřelý z prodeje mefedronu, který má podobné účinky jako kokain. Čelí obvinění z výroby a distribuce drog, za což mu hrozí až 20 let vězení.

„Dne 10. června 2023 přijal moskevský okresní soud opatření k omezení pohybu amerického občana. Bývalý výsadkář a hudebník, který je obviněn z provozování obchodu s drogami, zůstane ve vazbě do 6. srpna 2023, “ stojí v něm. Podle agentury Reuters není jasné, zda již bylo Leakemu umožněno opatřit si právního zástupce.

Loni v únoru byla na moskevském letišti zatčena americká basketbalistka Brittney Grinerová, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Na svobodu se dostala v prosinci díky výměně za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.