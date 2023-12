V Uruguayi vítají migranty z Kuby a Venezuely. Na zemi mají pozitivní dopad

„Nárůst počtu migrantů se projevuje i na přípravách každoročních oslav Vánoc venezuelskou komunitou v hlavním městě Uruguaye Montevideu,“ uvedla pro Reuters jedna z dobrovolnic pomáhající při přípravách Vanessa Sarmiento. „Když jsme oslavy pořádali poprvé, přišlo jen několik rodin,“ říká Sarmiento. Letos se jich sešlo na čtyři tisíce. Během posledních pěti let vzrostla venezuelská komunita na 33 tisíc lidí. Za stejnou dobu do země přišlo kolem 30 tisíc Kubánců, ti ji však ve většině případů používají jako přestupní stanici do Spojených států nebo do Evropy.