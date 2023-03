„V úterý budu zatčen,“ prohlásil Trump a vyzval k protestům

Stanice CNN uvedla, že v New Yorku celý týden probíhají schůzky mezi městskými, státními a federálními orgány činnými v Trumpově trestním řízení. Prokuratura se údajně připravuje na možné obvinění exprezidenta. To by se mělo týkat jeho zaplacení si mlčenlivosti u americké pornohvězdy Stormy Danielsové, píše list The Guardian.