Reaktory v Záporožské elektrárně jsou chráněné. Nebezpečí je jinde, varuje inženýr

Rusové podle aktuálních zpráv ukrajinské strany opouštějí Záporožskou jadernou elektrárnu. Kyjev má obavu, že Moskva chystá sabotáž zařízení, ta to odmítá.

Do turbínových hal navezly těžkou vojenskou techniku včetně obrněných vozidel a munice, jak dokládá například úvodní video.

Bývalí pracovníci elektrárny deníku The Guardian řekli, že zničit reaktory by bylo složité, protože jsou chráněny silnou vrstvou oceli a betonu. Existuje ale jiné nebezpečí – zranitelná je chladicí nádrž a také suchý sklad pro vyhořelé jaderné palivo.

„Exploze v chladicím jezírku by mohla vést k částečnému jadernému zhroucení podobně jako při nehodě na elektrárně Three Mile Island v roce 1979 v americkém státě Pensylvánie,“ domnívá se Oleksij Kovyněv, bývalý vedoucí inženýr. V tomto scénáři by se radiace nešířila.