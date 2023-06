Rusové na Kachovské přehradě čekali na rozkaz, odhalili novináři

Rádio Svoboda také připomíná, že 30. května, tedy týden před výbuchem, vydala ruská vláda samostatný dokument, který fakticky zakazoval vyšetřování havárií vodních staveb. Jednoduše se v něm uvádí, že taková vyšetřování se nebudou provádět až do roku 2028.

Podle informací kanceláře prezidenta republiky a ukrajinských zpravodajských služeb pozice poblíž vodní elektrárny Kachovka měli na starost vojáci 205. motostřelecké „kozácké“ brigády. To potvrdili i samotní ruští vojáci, kteří na videoportálu RuTube umístili video, kde se chlubí vybaveností svých palebných pozic u elektrárny. Právě toto video výrazně pomohlo novinářů v identifikaci vojáků, kteří měli hráz přímo pod kontrolou.

Jeden z vojáků, kterého se povedlo určit, je 35letý Arsen Pitskhelauri. Ten podle fotek na sociální síti Vkontakte hrál aktivní roli v okupaci Chersonské oblasti. Z dalších fotografií je zřejmé, že působil i na Kachovské přehradě. Po jejím odpálení měl být povolán zpět do Ruska pro odměnu, píší novináři Radia Svoboda.

To, že vodní elektrárnu Kachovka vyhodili do povětří právě bojovníci 205. motostřelecké „kozácké“ brigády, je hlavní verzí, která zaznívá z úst ukrajinských představitelů i médií. Jako důkaz používají jak jejich zkušenosti z čečenské války, tak jejich heslo „vrátíme se i z pekla“.

Podle dokumentu se pak i změnil velitel brigády. Ukrajinská média za něj označovala Eduarda Šandura. Nezávislí novináři ale zjistili, že brigádě má nyní velet plukovník Roman Titov. Krom seznamu členů brigády tomu nasvědčuje i děkovný dopis škole v obci Kuzminskoje. Ten byl odeslán v listopadu 2022 s Titovovým podpisem, jakožto velitele brigády. Podle ukrajinské rozvědky není Titov žádný nováček a je „přímo zapojen do trestné činnosti na Ukrajině“ od března 2015.

Novinářům se také podařilo vyhledat jednoho z inženýrů, který v elektrárně nuceně pracoval až do září minulého roku. Podle pracovníka od začátku okupace žijí v elektrárně ruští vojáci, kteří mají přístup do všech prostor zařízení. Naopak zaměstnanci elektrárny nesměli do řady místností vstoupit. Mezi nimi byly i podzemní prostory elektrárny.