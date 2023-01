Vagnerovci nebojují jen tak. U Bachmutu je láká nerostné bohatství, tvrdí USA

Šéf Vagnerovy skupiny, která hraje podle deníku The Guardian v bojích u Bachmutu klíčovou roli, Jevgenij Prigožin si dělá zálusk konkrétně na zásoby sádrovce a soli. „Existují náznaky, že za Prigožinovou posedlostí Bachmutem jsou finanční motivace,“ uvedl nejmenovaný zástupce Bílého domu, kterého citovala agentura Reuters.

Nešlo by to přitom o jediné místo, kde se vagnerovci snaží z bohatství konfliktem svírané země vytěžit co nejvíce pro sebe. Spojené státy již dříve obvinily Vagnerovu skupinu z těžby přírodních zdrojů ve Středoafrické republice, Mali, Súdánu a dalších zemích. Zisk odsud má sloužit k financování invaze na Ukrajinu. Moskva nařknutí odmítla.