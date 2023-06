Varování ze Slovenska. Jak jsme prohráli debatu o LGBT+

O deset let později lze říci, že rodina muže a ženy je chráněna všemi možnými způsoby, a máme ji dokonce i v ústavě. Situace LGBT+ lidí se však zhoršila. A změnila se i společenská atmosféra.

Dnes, kdy se v českém parlamentu projednává manželství osob stejného pohlaví a existuje i protinávrh na ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy, byste měli vědět, jak to dopadlo na Slovensku.

Referendum o ochraně rodiny bylo totiž ve skutečnosti počátkem křesťansko-konzervativního odboje proti moderní době jako takové. Dalo by se říci, že po něm už nic není jako dřív a situace je spíše horší. Pro všechny. Společnost je rozhádanější, politika agresivnější a nepřátelé jsou všude. Občas to nabývá až podoby psychózy.

Pak ale přišla Aliance za rodinu a její hlavní tváří byl právník Anton Chromík, o kterém do té doby nikdo moc neslyšel. V dubnu 2014 vyhlásila sběr podpisů pro referendum, nasbírala je poměrně rychle a termín byl stanoven na 7. února 2015. Otázky byly tři a týkaly se manželství, adopce a povinné sexuální výchovy.

Důležitější než samotné referendum však byla kampaň, která mu předcházela. Podporu referendu vyjádřila Konference biskupů Slovenska, která hovořila o kultuře smrti. Anton Chromík spojil práva homosexuálů s masovým vražděním a totéž řekl oblíbený kněz Marián Kuffa: „Nejsou to obyčejní vrazi, ale já říkám, že jsou to masoví vrazi.“

Jeho bratr, poslanec Štefan Kuffa, zase prohlásil, že jde o nemocné lidi, kteří by neměli chodit po ulicích.

Pokud jde o samotné referendum, skončilo neúspěchem: předem bylo jasné, že nedosáhne potřebné nadpoloviční účasti, a nakonec se ho zúčastnilo jen 21 procent lidí. Hlavní organizátor Anton Chromík řekl, že to bylo „úžasné dobrodružství“ a „kontemplace nad krásou“. Jenže to nebyl konec, byl to teprve začátek.