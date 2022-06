Ve sporu mezi Švédskem a Tureckem má klíčovou roli kurdská poslankyně

Ve sporu mezi Tureckem a Švédskem o rozšíření NATO hraje významnou roli i nezávislá švédská poslankyně kurdského původu Amineh Kakabavehová. Mezi výtkami, které adresoval Stockholmu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, bylo mimo jiné to, že ve švédském parlamentu zasedají teroristé. Erdogan nikoho jmenovitě nezmínil, Kakabavehová, která v mládí působila v kurdských milicích, nemá pochyby, že měl na mysli přímo ji, napsala dnes agentura AP. Odmítá ale, že byla v minulosti členkou Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara označuje za teroristickou organizaci. Poslankyně, díky které nedávno přežil hlasování o nedůvěře kabinet premiérky Magdaleny Anderssonové, vstup do Severoatlantické aliance nepodporuje.

Kakabavehová se narodila v chudé kurdské rodině v západním Íránu a v 80. letech, když jí bylo sotva 13 let, se přidala ke kurdským oddílům pešmergů. Ti bojovali proti teokratickému íránskému režimu i proti diktatuře Saddáma Husajna v Iráku. Poslankyně však popírá, že někdy byla členkou PKK. „Dokonce jsem je kritizovala,“ uvedla. V roce 1992 odešla do Švédska, kde získala politický azyl.

Podle Kakabavehové spor mezi Švédskem a Tureckem nakonec skončí nějakou zákulisní dohodou. Pokud by však Ankara vstup Švédska do Severoatlantické aliance zablokovala, tak by to poslankyni nemrzelo. Vstup do vojenského paktu Kakabavehová nepodporuje, protože tento krok podle ní oslabí schopnost Švédska prosazovat mír. „Jsem pro odzbrojení. Svět potřebuje více míru a diplomacie,“ řekla agentuře AP.