Vědci mají tři scénáře pro Amazonii. Ani jeden není dobrý

Výstavba silnic například proměnila chráněné přírodní území oblasti San Ignacio de Velasco východobolivijského regionu Chiquitania. Pro oblast s 80 tisíci obyvatel nastala změna po roce 2005 se začátkem výstavby silnic. Následovala „demografická exploze“, která zapříčinila, že se za uplynulých deset let do regionu nastěhovalo kolem 200 tisíc lidí. V důsledku nárůstu zemědělské aktivity pak míra odlesňování vzrostla mezi lety 2001 až 2020 o 352 procent.

Středem největší části Amazonie – té brazilské – pak měla vést moderní dálnice BR-319 z amazonského Manausu do hlavního města státu Rondônia Porto Velho. V roce 2018 to v kampani slíbil brazilský exprezident Jair Bolsonaro. Blátivá a v části roku nesjízdná cesta se měla proměnit v moderní asfaltovou dálnici. Loni brazilské úřady předběžně schválily její rekonstrukci.

Podle „optimistického“ scénáře by mohla míra odlesňování klesnout o 10 procent oproti období let 2016 až 2020, a to na 9,4 milionu hektarů. To je přibližně plocha celého Maďarska.