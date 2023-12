Vědci přesně určili, co může během těhotenství za těžké ranní nevolnosti

Vědci uvedli, že objev by mohl vést k lepší léčbě ranní nevolnosti, včetně vzácných, život ohrožujících případů.

List The New York Times (NYT) v článku věnovaném objevu píše, že nevolnostmi a zvracením trpí během prvního trimestru až dvě třetiny těhotných. Přičemž zhruba dvěma procentům žen je tak zle, že musí být – kvůli stavu nazvanému hyperemesis gravidarum – i hospitalizovány.

Tento stav způsobuje vytrvalou nevolnost a zvracení, žena není schopna přijímat jakoukoli stravu ani tekutiny. To vede k dehydrataci a podvýživě, hrozí až metabolický rozvrat. Hyperemesis gravidarum celkově ohrožuje život matky a plodu – zvyšuje riziko potratu, krevních sraženin či preeklampsie. (Ve velké zkratce jde o nesprávný vývoj placenty, v důsledku různých změn se nebezpečně zvyšuje krevní tlak matky, pozn. red.)

Dlouho se mělo za to, že hyperemesis gravidarum je spíš psychologického původu. K veřejné osvětě zásadně přispěly světové celebrity, které tímto stavem trpěly. V Česku bude patrně nejznámější Catherine, budoucí britská královna, manželka prince Williama. Ta musela být kvůli vysilujícím nevolnostem hospitalizována opakovaně.

„Věnuji se této problematice už dvacet let. A přesto se stále objevují zprávy o tom, že kvůli hyperemesis gravidarum ženy umírají, že se s nimi špatně zachází,“ uvedla spoluautorka studie Marlena Fejzo, genetička z University of Southern California Keck School of Medicine.