Video: Chybí nám lepší zbraně, stěžují si Ukrajinci, kteří brání Vuhledar

Jak je vidět v úvodním videu, ruské síly se snaží metodicky ničit ukrajinské obranné pozice. Primárně používají dělostřelectvo – a to tak dlouho, dokud oblast z velké části nesrovnají se zemí. Obráncům pak obvykle nezbývá nic jiného než se stáhnout.

„Slibují tanky, slibují všechno. Doufáme, že splní, co slíbili, a dorazí to. Ale nevíme, kdy to očekávat, takže držíme své pozice se zbraněmi, které prozatím máme,“ říká v rozhovoru pro AP jeden z vojáků.