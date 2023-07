Video: Da Vinci v akci. Jednotka zveřejnila ničivý útok termobarické zbraně

Da Vinciho vlci ukořistili obávanou zbraň během bojů o Kyjev v loňském roce. Rakety odpalované z raketometu TOS-1A používají tzv. termobarické hlavice. Ty obsahují kromě výbušniny také další hořlavý materiál, který se při výbuchu uvolní do okolí a prudce reaguje s kyslíkem ve vzduchu ( psali jsme zde ).

Nyní byl úspěšně znovu uveden do akce, při ostřelovaní byl i fotograf Konstantin Liberov, který se na svém instagramu podělil o pocity z akce.

„Da Vinciho vlci nám napsali, že je cíl a že možná monstrum bude znovu fungovat. Sešli jsme se v noci a za úsvitu jsme jeli na palebné místo. Nikdo to neřekl, ale všichni měli obavy. Raketomet totiž může rychle vzplanout. Zároveň má malý dostřel, proto se musí dojet do blízkosti frontové linie. Během pár vteřin vystřílel celou zásobnici, málem nás přikryl mohutný ohnivý mrak – cítili jsme, jako by Da Vinci byl v tu chvíli vedle nás a usmíval se. Všechny zásahy byly přesné. Hrdinové neumírají a nyní i Da Vinci a jeho jméno znovu ničí nepřítele.“