Protiofenziva naráží na největší modernizovaná minová pole ve vojenské historii

To odpovídá i poznatkům, které zveřejnilo britské ministerstvo obrany . Rusko podle britských zpravodajců upřednostňuje zpomalení celkové protiofenzivy. „Jádrem tohoto přístupu bylo velmi silné použití protitankových min. V některých oblastech hustota minových polí naznačuje, že pravděpodobně použili mnohem více min, než stanoví ruská vojenská doktrína.“

Připomněl, že existují standardy pro to, jak má vypadat minové pole: na sto metrech území by měly ležet tři protitankové miny, kolem nich jsou instalovány i protipěchotní miny, to vše umístěno ve čtyřech řadách. „Tady je vše překročeno desetinásobně,“ uvedl Kostěnko, který je důstojníkem ukrajinské armády.