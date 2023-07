Nová hrozba pro záporožskou elektrárnu: amatéři ve vedoucích funkcích

Ukrajinská agentura Unian upozornila na čerstvou zprávu strategické společnosti Enerhoatom, ve které se píše o nové hrozbě pro Záporožskou jadernou elektrárnu. Píše se v ní o tom, že Rusové podle poznatků Enerhoatomu dosazují do okupované elektrárny nezkušené specialisty, kteří nemají potřebné znalosti a dovednosti. Nahrazují zkušené specialisty, které ruská strana v předchozích dnech stahovala ( psali jsme zde ).

Informace přichází jen krátce poté, co svět s obavami četl hlášení ukrajinské rozvědky, která varovala před sabotáží z ruské strany. Britský list The Guardian citoval šéfa služby Kyryla Budanova, podle kterého Moskva schválila plán odpálit v Záporožské jaderné elektrárně nálože, které na několika místech umístily ruské síly.

Moskva reagovala tvrzením, že to je naopak Kyjev, kdo provede teroristický útok a pokusí se vinu svalit na Rusko.

Budanov ve čtvrtek vydal nové prohlášení, ve kterém napsal, že se hrozba ruského útoku na Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině snižuje. „Bohužel vám nemohu říct, co se stalo nedávno, ale faktem je, že hrozba se snižuje,“ citovala jej agentura Reuters .

Co přesně se v elektrárně odehrálo, netuší ani pozorovatelé Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kteří v elektrárně působí. MAAE ve čtvrtek požádala, aby její odborníci získali přístup do všech budov elektrárny, aby je mohli zkontrolovat. Ten teď nemají.

Neustálý strach, sbalená zavazadla a jodové tablety při ruce. Tak žijí obyvatelé Tomakivky, města ležícího asi 20 kilometrů od Záporožské jaderné elektrárny. Zařízení krátce po ruské invazi na Ukrajinu obsadila okupační vojska a obavy z jakékoliv havárie, která by mohla v největší evropské jaderné elektrárně nastat, se od té doby stupňují.

Do jaderného zařízení, největšího v Evropě, aktuálně podle Enerhoatomu nastoupil například na pozici vedoucího směny jednoho z bloků zaměstnanec s pouze sedmiměsíční praxí. „Tato pozice přitom vyžaduje mnohem větší zkušenosti, protože zahrnuje provozní řízení reaktoru,“ cituje z prohlášení Unian.

Dále se v něm píše, že ruská strana dosazuje do manažerských operačních pozic velmi mladé Rusy, kteří ještě - i vzhledem k věku - zkrátka nemohli získat přiměřenou praxi.

Podle agentury Unian Rusové takovým jednáním ohrožují celý svět: „Rizika kvůli nekompetentnosti ruského personálu dál rostou. Je nutné co nejdříve vrátit kontrolu nad elektrárnou jejímu legitimnímu provozovateli.“

Odborníci na jadernou bezpečnost mezitím řeší, jak velkou škodu by případná sabotáž elektrárny způsobila.

Nejnovější rozklad vydala mezinárodní nezisková organizace vědců, inženýrů a profesionálů z průmyslu ANS (American Nuclear Society). Ta má za to, že ani nejčernější scénář vývoje událostí v Záporožské jaderné elektrárně nebude pro obyvatelstvo představovat nebezpečí radiace.

„Naši odborníci pečlivě zvážili nejhorší možné scénáře, včetně ostřelování a úmyslné detonace reaktorů a kontejnerů na skladování vyhořelého jaderného paliva. Nenamodelovali situaci, která by měla u obyvatelstva za následek zdravotní potíže spojené s radiací,“ citoval ze závěrů zpravodajský web Ukrajinska pravda .

Nadto: Šest reaktorů Záporožské elektrárny už je odstaveno déle než deset měsíců, a tak již podle ANS neprodukují dostatek tepla, které by mohlo způsobit rychlý radiační únik. „V nepravděpodobném případě, že by došlo k porušení ochranných konstrukcí, by se případný únik radioaktivního materiálu omezil na bezprostřední okolí reaktorů. Proto je jakékoli srovnání ZNPP s Černobylem nebo Fukušimou nepřesné a zavádějící.“