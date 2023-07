Lidé kolem Záporožské jaderné elektrárny se připravují na nejhorší scénář

„Je to hrozné – nechci na to ani pomyslet,“ popsala pro deník The Washington Post Hezová, zatímco s dítětem čekala na několik nádob s vodou z pojízdné cisterny. Město totiž zůstalo po protržení Kachovské přehrady bez dodávek vody.

Na aktuální informace ukrajinské strany reagoval šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov: „Má cenu komentovat jejich prohlášení, že se vyhodíme do povětří v jaderném zařízení? To jsou čisté lži,“ řekl podle agentury TASS .

Ukrajinští představitelé a odborníci na atomovou energii citovaní deníkem The Washington Post varují, že bez dostatečného chlazení by se jádro reaktoru mohlo přehřát, což by vedlo k nahromadění výbušné směsi plynného vodíku a páry, která by mohla protrhnout ochrannou konstrukci a vrhnout do vzduchu nebezpečné množství radiace.