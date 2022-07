Video dokládá nekonečné policejní vyčkávání při tragické střelbě v Uvalde

Zveřejněné video, ze kterého redakce odstranila křik dětí, začíná záběrem na přijíždějící auto, jež se zřítí do příkopu u školního parkoviště. Když k němu přicházejí dva muži, aby se podívali, co se děje, Ramos, který je uvnitř, na ně začne střílet. Oba proto utečou.

Kamery následně 18letého mladíka zachycují, jak přichází ke škole a střílí zvenku. V 11:31 volá jedna z vyučujících, jejíž hlas je zachycen na videu, na tísňovou linku. „Dolů. Běžte do tříd! Běžte do tříd!“ křičí na děti.

Následují záběry, jak Ramos vstupuje do prostoru školy a s poloautomatickou puškou se vydává jednou z chodeb. Vstoupí do jedné ze tříd a vypálí v ní ve dvou minutách přes 100 ran.

Stejnou chodbou dovnitř se v 11:36 dostávají i první příslušníci policie se zbraněmi. Procházejí a krčí se před třídou, ve které by mohl pachatel být. Ten na ně v 11:37 několikrát vystřelí. Strážci zákona se proto rozhodnou stáhnout zpět na opačný konec chodby, popisuje The Huffington Post.

Následný prostřih na 11:52 ukazuje, jak policisté stále čekají na opačném konci chodby a přicházejí další, tentokrát s balistickými štíty. Ve 12:21 střelec vypálí další čtyři rány. Policie nicméně stále nezasahuje. Dostat se do třídy a pachatele zabít se jim podaří až ve 12:50. Hodinu a 14 minut poté, co dorazili na místo činu.

Ti uvedli, že o možném zveřejnění videa věděli, ale mělo k němu dojít o několik dnů později a navíc až poté, co ho měli sami zhlédnout. To se ale i přes ujišťování úřadů nestalo. Rodiny obětí tak apelovaly na sociálních sítích, aby lidé video nesdíleli.

Editor deníku Austin American-Statesman Manny García nicméně rozhodnutí redakce brání, mimo jiné tím, že se snaží dohnat lidi zapojené do policejní odezvy na střelce k odpovědnosti. „Naším cílem je pokračovat v osvětlování toho, co se stalo na Robb Elementary, což je to, co rodiny i přátelé obětí v Uvalde již dlouho požadují,“ řekl.