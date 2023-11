Video: Drama v Indii. Desítky dělníků uvázly v rozestavěném tunelu

V pondělí indické úřady uvedly, že se jim se zavalenými dělníky podařilo přes vysílačky navázat kontakt a dodat jim kyslík, vodu a potraviny. Vysoký vládní představitel Randžít Sinha očekává, že by se dělníci mohli dostat ven v úterý večer místního času nebo ve středu, píše agentura AP.

Agentura Reuters citovala jiného představitele, podle nějž je čas potřebný na osvobození zavalených dělníků složité určit. Záchranáři nyní s pomocí těžké techniky vrtají otvor, jímž chtějí protáhnout ocelovou trubku o průměru 90 centimetrů, kterou by se dělníci dostali ven, píše server BBC News.

Indie v poslední době mohutně investuje do modernizace infrastruktury a své dopravní sítě. Nedělní incident ale není ojedinělý.

V červnu se u indického města Bhágalpur ve státě Bihár se zřítil do řeky Gangy rozestavěný most. Loni v říjnu se ve městě Morbi v západoindickém státě Gudžarát zřítil nově zrekonstruovaný visutý most přes řeku. Zahynulo nejméně 132 lidí (více zde).