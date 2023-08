Video: V Indii se zřítil rozestavěný most i s dělníky

Po zřícení mostu v indickém státě Mizórám zahynulo nejméně 26 lidí. Sto metrů vysoký most ve výstavbě spadl ve středu, když na něm pracovalo 40 dělníků, píše server Hindustan Times .

Nový železniční most u města Sairang asi 20 kilometrů severozápadně od Áizalu, hlavního města státu Mizórám, má být součástí trati mezi metropolemi na severovýchodě Indie. Společnost Northeast Frontier Railway ho staví již několik let, uvedl její mluvčí.

Čína by ráda přijala do uskupení BRICS další státy a rozšířila svůj vliv na úkor USA. Rusko souhlasí. Problém je, že Brazílie a Indie o soupeření s Američany nestojí. Kam bude BRICS směřovat, naznačí jihoafrický summit.

Indie v poslední době mohutně investuje do modernizace infrastruktury a své dopravní sítě. Úterní incident není ojedinělý.

V červnu se u indického města Bhágalpur ve státě Bihár se zřítil do řeky Gangy rozestavěný most. Loni v říjnu se ve městě Morbi v západoindickém státě Gudžarát zřítil nově zrekonstruovaný visutý most přes řeku. Zahynulo nejméně 132 lidí (více zde).