Čína chce vytvořit širší protiamerický klub. Členové jsou proti, až na Rusko

Možná i proto mají lídři zemí BRICS v čele s druhou nejsilnější ekonomikou světa Čínou dlouhodobě pocit, že zaostávají za Západem, podle něhož se současný svět do značné míry řídí.

JAR uznává autoritu Mezinárodního trestního soudu, který stíhá Vladimira Putina. Ruský prezident tak do Pretorie vyslal svého ministra zahraničí Sergeje Lavrova (na snímku).

Částečnou odpovědí by mohlo být rozšíření skupiny o další členy. Právě to je jedna z klíčových otázek třídenního summitu v Pretorii. Zájem o vstup podle jihoafrických pořadatelů vyjádřilo přes 40 zemí. 22 z nich už dokonce podalo oficiální žádost, jak krátce před začátkem setkání uvedl velvyslanec JAR při BRICS a Asii Anil Sooklal.

V čele této myšlenky ale stojí především Čína a Rusko, byť obě země mají své vlastní důvody. „Čína se pod vedením Si Ťin-pchinga snaží využít BRICS pro své vlastní účely, zejména pro rozšíření svého vlivu na globálním Jihu,“ podotkl pro americký deník The New York Times (NYT) Steve Tsang, ředitel čínského institutu SOAS, který spadá pod University of London.