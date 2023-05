Mír na Ukrajině slibuje další „nestranná“ země. Sama riskuje, říká expertka

Do „závodu“ o to, komu se podaří dojednat mír na Ukrajině, vstoupil další hráč – Jihoafrická republika (JAR) s podporou několika dalších afrických zemí. V úterý to oznámil prezident JAR Cyril Ramaphosa.

Jak ruský prezident Vladimir Putin, tak jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zeleneskyj totiž podle něj svolili k setkání s africkými lídry, aby prodiskutovali možný mírový plán, uvádí americký deník The New York Times.

„(Separátní) diskuze s oběma lídry ukázaly, že jsou připraveni přijmout africké představitele a diskutovat o tom, jak tento konflikt ukončit,“ řekl Ramaphosa na tiskové konferenci. Jeho kroky podpořili také lídři Senegalu, Ugandy, Egypta, Konžské republiky a Zambie. Ti všichni by se, „co nejdříve to půjde“, měli vypravit do Kyjeva.

O plánované cestě, byť zatím bez jakýchkoliv podrobností, informoval Ramaphosa Zelenského uplynulou sobotu, potvrdil mluvčí ukrajinského prezidenta Serhij Nikiforov. Kyjev podle něj mírovou iniciativu vítá a je otevřený tomu své hosty vyslyšet, píše ukrajinský server Ukrainska Pravda.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu oznámil, že Moskva je připravená zvážit jakékoliv návrhy od „latinskoamerických a afrických přátel“, aby tuto krizi vyřešili. Podle státem kontrolované agentury RIA Novosti nicméně dodal, že zatím od afrických partnerů žádné návrhy „na papíře“ nedostal.

Postoj afrických zemí k válce na Ukrajině Afrika se od začátku ruské agrese na Ukrajině vyhýbala silným prohlášením. Z kraje března 2022 se ve Valném shromáždění OSN hlasovalo o rezoluci, která volala po okamžitém zastavení „vojenské operace“ na Ukrajině. Tehdy se pro vyslovilo 141 zemí z celkově 193. Jak informoval výzkumný think-tank Brookings, africké země ani v tom neměly jednotný postoj. Zatímco 28 zemí (z 54) hlasovalo pro, 17 se zdrželo, včetně Alžírska, Angoly nebo Jihoafrické republiky. Dalších osm zemí nehlasovalo vůbec. Válka na Ukrajině? Svých problémů máme dost, zní z Afriky

JAR se svou iniciativou zařadila vedle Brazílie a Číny mezi další velmoci globálního jihu, které věří, že právě jejich „nestranná“ pozice může v konfliktu na Ukrajině přispět k jeho konci. Zmocněnec čínské diplomacie pro Eurasii Li Chuej v těchto dnech obráží evropské metropole, aby prozkoumal terén. Už navštívil Kyjev a chystá se i do Varšavy, Berlína, Paříže a Moskvy.

Pro JAR je důležitý Západ, Rusko i Čína

Zda se chystané delegaci afrických lídrů podaří v otázce rusko-ukrajinského konfliktu uspět, je nicméně otázkou. JAR sice sama sebe vnímá jako nestranný stát, především z pohledu západních partnerů tomu tak není.

Kritika na adresu JAR ze strany Západu a USA rostla v posledních týdnech například kvůli tvrzení, že země dodává Rusku zbraně. Tématu jsme se věnovali v článku zde.

Nevoli západních spojenců také vzbudila reakce JAR na zatykač na Putina, který v březnu vydal Mezinárodní trestní soud (ICC). Putin by se totiž letos v srpnu měl zúčastnit summitu hospodářského uskupení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, JAR) právě v Jihoafrické republice. Ta ICC uznává, přesto se nevyjádřila jasně, jestli by Putina zatkla.

V neposlední řadě se na JAR snesla na začátku roku kritika poté, co oznámila, že uspořádá s Ruskem a Čínou společné námořní cvičení.

„Mezi Pretorií a Moskvou byl úzký vztah historicky. Dodnes je tam propojení skrze obchodní a investiční spolupráci a nedokážu si představit, že by Kyjev s Pretorií, byť ta cesta proběhnout může, určitým způsobem diplomaticky jednali,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy docentka Tereza Němečková z Centra pro studium Afriky při Metropolitní univerzitě Praha.

JAR nicméně udržuje pevné vztahy i se západními partnery, včetně Evropské unie. V tom je právě podle docentky Němečkové problém. Nutnost se vymezit vůči některým státům nebyla před začátkem konfliktu na Ukrajině taková, jako je dnes.

„Jihoafrická republika hledá rovnováhu mezi východními a západními mocnostmi. Například pro Evropu je Jihoafrická republika jedním z největších obchodních partnerů. Disponuje obrovským množstvím důležitých minerálů a spoustou surovin pro zelenou transformaci. A my (Evropané) toto ztratit nemůžeme. JAR je ale také klíčová pro Čínu, a to úplně z jiného důvodu. (Čína) ovládá výrobu technologií a suroviny, které k tomu potřebuje, má právě JAR,“ vysvětluje.

Putinova cesta do JAR JAR čeká přelomové rozhodnutí. Plánována návštěva ruského prezidenta Vladimira Putina letos v srpnu ukáže, zda země dodržuje mezinárodní právo, nebo stojí pevně po boku Kremlu, řekl expert Ricardo Reboredo v rozhovoru pro SZ. Zatkne JAR Putina? Hráli to na obě strany, teď se rozhodne, říká expert

S ohledem na pozici, kterou aktuálně JAR zastává, je tak podle Němečkové logické, že se snaží dalším krokem„nejen využít neutrální postavení", ale docílením míru také „vylepšit vlastní pozici v rámci světové geopolitiky“.

Risk, který nemusí vyjít

Strategický krok, který by mohl v případě úspěchu posílit globální pozici JAR, nicméně může skončit i fiaskem. „Pro JAR je to samozřejmě risk. Pokud se to nepodaří, budou ji mocnosti vnímat, jako že nemá potřebné schopnosti. Tváří se sice, že něco vyjedná, ale ve skutečnosti vyjednávací síla tak zásadní nebude.“

Děje se tak zároveň ve chvíli, kdy se země sama potýká s velkými ekonomickými problémy, prožívá nestabilitu i na domácí scéně a není natolik hospodářsky silná jako například Čína, vysvětluje dále docentka Němečková.

Přispět k mírovým dohodám podle české expertky nedokážou ani ostatní lídři afrických zemí, kteří budou součástí delegace. Kromě Egypta se totiž žádná z nich neřadí mezi zásadní hráče na africkém kontinentu, natož pak ve světě –⁠ ať už politicky nebo ekonomicky.

„Pokud bychom se to snažili rozklíčovat, tak za jejich rozhodnutím se zapojit může stát konkrétní politická strana, přímo prezident, který může mít na Rusko vazby –⁠ třeba v zemi studoval –⁠ nebo je v tom jiná osobní ambice,“ doplňuje.