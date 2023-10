Video: Hamás v protivzdušné obraně využívá íránské zbraně

Misagh-1 je jedním z řady druhů raketových kompletů označovaných zkratkou MANPADS (Man-portable air-defense systems). To ostatně přesně vystihuje, v čem tento druh zbraně vyniká – člověk ji unese v ruce a odpalem z ramene může zlikvidovat vzdušný cíl. Kromě toho, že je tato zbraň ve srovnání s většími raketovými systémy nenáročná na přemísťování, je i podstatně nenápadnější, levnější a snáz se ovládá. To z takzvaných manpadů už desítky let dělá obávanou zbraň, kterou využívají profesionální armády i guerillové oddíly po celém světě.