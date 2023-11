Video: Izrael ukázal, jak Hamás skrývá vstupy do tunelů u nemocnice

Izrael opakovaně obviňuje teroristy z palestinského hnutí Hamás, že zneužívá nemocnice v Pásmu Gazy jako ochranu pro své tunely a základny. Radikální skupina to popírá a obvinila Izrael ze šíření lží, píše agentura Reuters.

Izrael se praktiku, která je v rozporu s mezinárodním právem, o víkendu snažil podepřít důkazy. Hlavní vojenský mluvčí izraelské armády Daniel Hagari na víkendové tiskové konferenci ukázal záběry, jež mají ukazovat vstupy do rozsáhlé sítě tunelů a další stanoviště Hamásu právě v blízkosti nemocnic, píše deník The Times of Israel.