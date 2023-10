Pozemní operace nestačí. Izraelce v Gaze čeká obávané „metro“

„Představte si Pásmo Gazy jako dvouvrstvé území. Jedna vrstva je pro civilisty a druhá je pro Hamás. Snažíme se dostat právě do této druhé vrstvy,“ řekl mluvčí izraelské armády v jednom ze svých brífinků . Onou druhou vrstvou Pásma Gazy měl na mysli rozsáhlou síť tunelů, které vojáci přezdívají Gaza metro - jednu z největších výzev nadcházející izraelské pozemní operace.

Nejméně „desítky a desítky kilometrů“ mají tunely rozpínající se pod asi 40 km dlouhým a místy jen několik kilometrů širokým pásem území podle Harela Choreva, historika z think tanku Centrum Moše Dajana při Telavivské univerzitě. „Víme, že do toho investovali (*Hamás) všechno, co mohli, přinejmenším od roku 2012. Jsou tam podzemní velitelství, komunikační centra a sklady,“ řekl Chorev CNN.