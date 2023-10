Přechod Rafáh je jedinou cestou ven z Gazy. Jeho provoz blokuje ostřelování

Mluvčí izraelské armády Richard Hecht pak podle serveru The Times of Israel obyvatelům Pásma Gazy poradil, aby prchali do Egypta skrze Rafáh. „Hraniční přechod Rafáh je stále otevřený. Všem, kteří mají možnost odejít, bych doporučil, aby odešli,“ vzkázal.

Nebylo by to poprvé, co by se hraniční přechod Rafáh stal dějištěm hromadného exodu obyvatel Pásma Gazy. Podobnou situaci zažil v roce 2008, kdy radikální hnutí Hamás výbuchem poškodilo hraniční zeď v Rafáhu a do země nekontrolovaně pronikly desítky tisíc Palestinců.