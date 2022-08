Video: Rudá zeď a hučící nebe. Požár u Bordeaux stále není pod kontrolou

AFP vyzpovídala mnohé z těch, které úřady evakuovaly. Teď čekají, zda budou mít kam se vrátit. Někteří obyvatelé vesnic, kteří do Belin-Béliet přišli, vůbec nespali.

„Nic se nedělo a o minutu později už nás evakuovali. Přišlo to asi v jednu hodinu ráno. Nikdo o tom předem nevěděl a někteří nejprve odmítali odejít,“ popsal jeden ze seniorů. „Byla to neskutečná podívaná, surrealistická. Věděl jsem, že všichni v okolních vesnicích to prožívají ve stejnou dobu,“ řekl s odkazem asi na 6 000 lidí evakuovaných z několika vesnic a osad.