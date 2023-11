Video s drastickými záběry útoku Hamásu se objevilo v mobilních hrách pro děti

V několika zemích v Evropě se lidem, v mnoha případech i dětem, začalo v průběhu hraní her na mobilních zařízeních přehrávat video izraelského ministerstva zahraničí. Objevily se v něm fotografie a videa z tragických událostí ze 7. října 2023, kdy na jih Izraele zaútočili teroristé z hnutí Hamás, při jejichž řádění byly zabity stovky Izraelců. Poté se na černém pozadí zjevila zpráva „Postaráme se o to, aby všichni, kdo nám ublížili, za své činy zaplatili.“

Video spatřil například šestiletý syn Marie Julie Assisové, jež žije s rodinou v severním Londýně. Pro Reuters popsala, jak její syn došel po nečekaném zhlédnutí videa do jídelny s vyděšeným výrazem. „Byl šokovaný. Doslova se mě zeptal: Co dělá to krvavé video v mé videohře?“ dodala.