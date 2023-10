Video: U2 a ohromující hala Sphere. Takové vizuální efekty tu ještě nebyly

Dvouhodinové vystoupení doplněné o množství dechberoucích vizuálních efektů pomocí 1,2 milionu LED zářivek a kvalitní zvuk, který se k více než 18 tisícům návštěvníků dostával skrze 160 tisíc reproduktorů – tak vypadal koncert „UV Achtung Baby“ rockové kapely U2 v nejmodernější hudební hale Las Vegas Sphere.

Kulovitá stavba je vysoká 111 metrů a široká 157 metrů a výstavba stála 2,3 miliardy dolarů. Kapela U2 ve Sphere do konce prosince odehraje celkem 25 koncertů, na tom pátečním předvedla řadu hitů jako Mysterious Ways, Zoo Station, All I Want is You nebo Desire včetně nového singlu Atomic City, uvedla agentura AP.

Frontman skupiny Bono v pátek vzdal hold i zesnulému Elvisi Presleymu, který byl v Las Vegas stálicí zábavy.

I irské rockery pojí k městu silné pouto. V roce 1987 zde natáčeli videoklip k písni I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

„Podívejte se na všechny ty věci. Elvis tuhle budovu rozhodně neopustil,“ nechal se slyšet Bono, vlastním jménem Paul Hewson. „Je to Elvisova kaple. Je to Elvisova katedrála. Dnes večer je vstupem do této katedrály heslo: flirt.“

V publiku bylo mnoho známých osobností, například moderátorka Oprah Winfreyová, basketbalista LeBron James, tenista Andre Agassi, hokejista Henrik Lundqvist, režisérka Ava DuVernayová, herečka Dakota Fanningová nebo herci Matt Damon a Orlando Bloom. Z hudební scény byli přítomni Lars Ulrich z Metalliky, zpěvačka Katy Perry či raper Flavor Flav nebo hudební producent Diplo, píše deník Los Angeles Times.

Po skončení skladby Love Me Do od The Beatles spatřil Bono v publiku člena legendární britské kapely Paula McCartneyho a volal: „Dnes večer je tu Macca.“

Bono také ocenil úsilí majitele Sphere Jamese Dolana, výkonného předsedy Madison Square Garden a majitele New York Knicks a Rangers, který první nákres haly načrtl na papír v poznámkovém bloku.

Kapela poprvé vystoupila bez bubeníka Larryho Mullena, který se zotavuje po operaci zad. Mullena nahradil Bram van den Berg, který měl v den vystoupení narozeniny.

Poté, co U2 ukončili vystoupení, začala se kupole plnit obrazy ptáků, hmyzu a plazů nad jezerem.