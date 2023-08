Video ukazuje silnou aktivitu Ukrajinců na levém, tedy okupovaném břehu Dněpru

Ruský telegramový účet „Dva majoři“ uvádí, že Ukrajinci podnikli výsadek poté, co z oblasti odešly zkušené výsadkové jednotky a nahradili je branci, cituje účet server The Warzone.

I pokud se ukáže, že to je pravda, neznamená to zásadní změnu situace: delta řeky v daném místě vytváří velmi komplikovaný terén a rozvinutí ukrajinského útoku by bylo velmi složité. Zmíněné oblasti by se staly terčem ruského ostřelovaní.