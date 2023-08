Zprávy z bojiště: Ukrajinská děla poprvé přestřílela ta ruská

Obě strany si vyměňovaly údery daleko za frontou, ruská strana má ovšem stále v této oblasti jasnou převahu v kvantitě útoků. A to i v situaci, kdy ruská aktivita v tomto směru byla podprůměrná.

Například 2. srpna ruské síly vyslaly více než dvě desítky dronů íránského původu k útoku na Izmajl. A to konkrétně na přístav, který leží přímo přes řeku Dunaj od rumunského území ( více zde ).

To byl možná důvod, proč útok proběhl s pomocí těchto dronů. Za prvé jsou relativně přesné, za druhé mají výrazně, zhruba desetkrát, menší nálož než běžné řízené střely. To snižuje riziko škod mimo areál přístavu a možného diplomatického sporu s členským státem NATO.

Ukrajinské síly používaly střely Storm Shadow například k poničení železničních tras z Krymu do Chersonské a Záporožské oblasti. Škody se ovšem nezdají být neopravitelné a údery nejsou tak časté, aby tyto trasy vyřadily z provozu úplně. A Rusko má navíc i další možné zásobovací cesty, byť náročnější a dražší.

Jak nasvědčuje video z útoku, posádka blížící se dron zřejmě vůbec nezaznamenala a nepodnikla žádná protiopatření. Naznačuje to, že ruské námořnictvo Novorossijsk v Krasnodarském kraji považovalo za bezpečnou zónu, ve které mu nehrozí nebezpečí. Ukrajinské námořní drony ovšem zjevně mají dostatečný dosah, aby zasáhly i cíle v tomto přístavu.

Ukrajina také vyhlásila varování pro lodě pohybující se v severovýchodní části Černého moře. Kyjev ji považuje za válečnou zónu, ve které jsou lodě směřující do ruských přístavů považovány za legitimní vojenské cíle. Přičemž právě předvedl, že může tuto oblast reálně zasáhnout a Moskva oblast nedokáže chránit.

Pro mezinárodní komerční pojišťovny je to dobrý důvod nepojišťovat lodě směřující do těchto oblastí. Což pak může výrazně zkomplikovat vývoz z černomořských přístavů na jiných než ruských lodích.

I když se hojně mluvilo o možné ruské ofenzivě v této oblasti, Kreml tu podle všeho nenasadil nové síly a malý ruský postup v průběhu července byl zřejmě výsledkem problémů v ukrajinské obraně spíše než výsledkem ruské ofenzivní snahy. Situace se tu minimálně prozatím stabilizovala a nyní se, zdá se, vrací do stavu z předchozích měsíců, když kyjevské velení do oblasti povolalo zkušenější zálohy.

ANALÝZA. Ukrajinci se po dvou měsících útoků dostali zhruba na úroveň první ruské obranné linie. Původní plán, tedy prolomit ruskou obranu takzvaným vševojskovým bojem, zjevně nevyšel. Kyjev se proto zřejmě vrací k tomu, co umí.

Ruské obranné pozice nejsou příliš výhodné, ukrajinské jednotky útočí z vyvýšenin, a je tedy velmi pravděpodobné, že ruskou obranu nakonec vyčerpají. Případně že na tomto bojišti bude Moskva „spotřebovávat“ další a další muže, a to při obraně oblastí se symbolickým významem. To je asi nejlepší možný výsledek pro Ukrajinu, protože dále na východ leží dlouho budované a silné ruské obranné linie, které kyjevské síly těžko mohou prorazit.

Na obou frontách se ofenziva stále přibližuje k první hlavní ruské obranné linii, nemáme ale doklady o tom, že by jí dosáhla a překročila ji. Někteří ukrajinští představitelé to uváděli, ale geolokalizované záběry či snímky k dispozici nejsou. Útočící jednotky jsou zřejmě stále před touto linií, stejně jako minulý týden .

Určitou „pauzu“ si ovšem ukrajinské jednotky vybíraly i v dalších částech jižní fronty. Ukrajinské velení během týdne zřejmě vystřídalo velkou část jednotek na frontě za čerstvé. To je vždy riskantní a náročná operace, protože oddíly jsou v takových případech výrazně zranitelnější než ve svých obranných postaveních. Pro protivníka je to dobrá příležitost zasáhnout nepřátelské muže ve chvíli, kdy je nechrání bunkry či zákopy. Dávalo by tedy smysl, aby se Ukrajinci soustředili především na hladký průběh rotace.