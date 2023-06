Pokus o průlom? Záběry bitvy na okupovaném břehu Dněpru

Na záběrech zveřejněných analytiky sdruženými pod twitterovým účtem Noelreports je vidět, jak ruské bojové vozidlo ostřeluje pozice v levobřežní části mostu a pravděpodobně kryje ustupující jednotky. V další části pak nastupují vojáci do vozů.

I když má ukrajinská protivzdušná obrana dobré výsledky, údery do týlu ji stále nutí držet velkou část nejlepšího vybavení daleko od fronty.

Antonivský most pro Rusko představoval důležitou zásobovací trasu, když okupovalo i pravobřežní část Chersonské oblasti. Loni v létě se stal terčem ukrajinského ostřelování a v listopadu se zřítil .

Není jasné, co pád způsobilo - jestli to bylo v důsledku ukrajinského útoku nebo most zničily ruské jednotky ustupující před tehdy úspěšnou protiofenzivou. Další nejbližší pevný přechod přes Dněpr se nacházel na hrázi Kachovské přehrady, kterou nedávno zničili pravděpodobně Rusové a způsobili záplavy v Chersonské oblasti.