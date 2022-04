Video z Černobylu ukazuje, jak zde Rusko drželo zajatce a riskovalo katastrofu

Reportáž v úvodu tohoto článku nabízí pohled na dnešní podobu jaderné elektrárny Černobyl. Tedy místo, které už dvakrát vystavilo svět hrozbě katastrofy nevídaného rozsahu. Poprvé to bylo při havárii jejího čtvrtého reaktoru v roce 1986. A podruhé se to stalo nedávno – při okupaci jednotkami ruských invazních vojsk. Při té mohlo podle ukrajinského ministerstva obrany dojít k ještě větší pohromě než před 36 lety.

„Mohlo to ohrozit přinejmenším sklady zbylého jaderného paliva a jiné bezpečnostní systémy. Nebudu zacházet do detailů, ale bylo to velice nebezpečné. Pokud by nebyla rozvodná síť obnovena, tak by bezpečnostní systémy zajišťující zbylé jaderné palivo mohly připustit nehodu,“ říká dál v reportáži Ševčuk.