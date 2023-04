Video: Záběry z dronu odhalují rozsah zkázy Bachmutu

Ruské invazní síly se snaží o dobytí tohoto města v Doněcké oblasti už mnoho měsíců a tamní boje bývají označovány za nejkrvavější v celé válce. Město sice nemá zvláštní strategický význam, ale pokračující obrana Bachmutu podle Kyjeva způsobuje ruským silám těžké ztráty před chystanou ukrajinskou protiofenzivou. Dobytí města by bylo pro Moskvu psychologickým vítězstvím. Zároveň by jí to pomohlo uvolnit dislokované jednotky pro další operace na území Ukrajiny.