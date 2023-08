Voják u Bachmutu našel v ruském dronu motor z Česka

Ukrajinský voják, který vystupuje pod jménem „Tvůj přítel Stus“ a říká o sobě, že slouží u 93. mechanizované brigády, sdílel na twitteru fotografie ruského bezpilotního letounu Lancet sestřeleného u Bachmutu. Pozornost vyvolal zejména motor, který podle nápisu vyrobila česká firma.

Značku české firmy Model Motors objevil poté, co z dronu odstranil vrstvu lepicí pásky. „Bez tohoto motoru by dron prostě neletěl, tato společnost proto nese velkou vinu za naše zabité lidi,“ napsal muž na sociální síti. Na jeho nález upozornil například server The Kyiv Independent.

„Lancety (bezpilotní drony, které ruská armáda pravidelně využívá jak pro průzkum, tak pro údery, pozn. red.) nám způsobují spoustu problémů, ničí naši palebnou sílu a naše lidi. Vidět komponenty vyrobené členskou zemí NATO v ruských dronech je přinejmenším podivné a k naštvání,“ podotkl.

Tuzemská firma se ale brání: podle jejích slov jsou pouze malou společností, která vyrábí modelářské motory a povolení dodávat je do zbraní nevlastní.

„Naše společnost nikdy nedodávala motory do ruských zbraní. Celou situaci už asi rok řešíme s českými zainteresovanými úřady, aby se podařila rozkrýt cesta, kterou se do Ruska, potažmo do těchto zbraní, motory dostaly,“ uvedla firma na dotaz Seznam Zpráv.

«Цікава» знахідка з посадок Бахмута.

Після недовгих пошуків, стало зрозуміло, що це мотор від російського Ланцета. Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотору.

Ним виявилась чеська компанія Model Motors. pic.twitter.com/45p4SnygMa — твій друг Стус (@slovyanskasil) August 2, 2023

„Naše motory se vyváží do celého světa a přes nějakou třetí osobu nebo firmu se to zřejmě přeprodalo až do Ruska. Mohu vás ubezpečit, že tento typ motorů nevyrábíme a nikomu neprodáváme již nejméně rok,“ doplnila s tím, že součástka se do Ruska pravděpodobně dostala z východních států, například z Tchaj-wanu.

Jak připomíná deník The Kyiv Independent, součástky evropské výroby se navzdory sankcím do ruských továren dostávají běžně: právě přes třetí země. The Washington Post pak upozornil, že poslední záznamy ukazují obrovský nárůst obchodu s díly pro drony, letadla a bomby mezi Ruskem a Kyrgyzstánem.