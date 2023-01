Vstup Švédska a Finska do NATO se odkládá. Opět kvůli Turecku

„My nejsme ti, kteří spěchají. To Finsko a Švédsko spěchají, aby se připojily k NATO,“ řekl pro britský deník The Guardian hlavní poradce tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana Ibrahim Kalin.

Upozornil, že jakmile hlava státu schválí vstup severských zemí do Aliance, budou muset rozhodnutí ještě navíc ratifikovat zákonodárci. „Nebudeme v pozici, kdy by to jen tak prošlo parlamentem. Opozice bude klást nejrůznější otázky a my nemůžeme riskovat náš politický kapitál, když nás za pár měsíců čekají volby,“ vysvětlil.