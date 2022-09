Vyhnout se cenzuře. USA rozšíří přístup k internetu demonstrujícím Íráncům

Mahsé Amíníové bylo pouhých 22 let, když minulý týden zemřela po zásahu íránské mravnostní policie. Podle té mladá žena nedodržela pravidla nošení hidžábu, pokrývky hlavy, a byla tak vzata do vazby. Tam však upadla do kómatu a následně i zemřela. Do Teheránu přitom přijela na pouhou návštěvu příbuzných.