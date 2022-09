V Íránu stále zuří protesty. Prezident slíbil, že úmrtí mladé ženy prošetří

Íránský prezident Ebráhím Raísí slíbil důkladné prošetření úmrtí mladé ženy ve vazbě mravnostní policie, které v zemi podnítilo největší protesty za několik let. Od minulého týdne při nich podle nevládní organizace zahynulo přes 30 lidí. Demonstrace jsou podle prezidenta přípustné, nikoliv však vandalismus, informovala dnes agentura AP.

Kvůli porušení nařízení o nošení pokrývky hlavy teheránská morální policie minulý týden zatkla 22letou Mahsu Amíníovou, která ale ve vazbě upadla do kómatu a zemřela. Policie tvrdí, že zemřela na infarkt. Podle zpráv kolujících na sociálních sítích se však stala obětí policejní brutality.

Raísí ve čtvrtek během své cesty na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku řekl, že úřady pro vyšetření případu dělají, co je třeba. „Určitě se to musí vyšetřit,“ uvedl s tím, že kontaktoval rodinu zemřelé a ujistil ji, že vyšetřování tohoto incidentu bude „vytrvale pokračovat“. Amíníové otec dříve oficiální verzi zpochybnil a řekl, že mu lékaři nedovolili podívat se na dceřino tělo.