„Vypadá to jako předehra k válce.“ Moldavsko má strach, že je další na řadě

„Je to jasná provokace – myšlenka, že by měli mít nezávislost, je stará, ale že by se měli připojit k Rusku, bylo nečekané a bylo to poprvé, co to řekli,“ okomentoval pro The Times Ignatěvova slova místopředseda moldavské vlády Oleg Serebrian, který je pověřen reintegrací Podněstří.