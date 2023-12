Vysoký komisař OSN: Rusko se na Ukrajině dopouští válečných zločinů

Rusko na Ukrajinu zaútočilo loni 24. února. Moskva i přes množství důkazů předkládaných Kyjevem, mezinárodními organizacemi či médii odmítá, že by mířila na civilní cíle. Přitom není jasné, kolik civilních obětí si válka dosud vyžádala. OSN letos v říjnu uvedla, že jenom od 1. února do 31. července letošního roku zahynulo na Ukrajině nejméně 1028 civilistů. Organizace do svých údajů zahrnuje pouze ověřené případy a upozorňuje, že skutečný počet obětí je vyšší.