WHO vyzvala k ochraně dětí před nebezpečnými sirupy proti kašli

Když dvouletá Gambijka Fatoumatta dostala horečku, odvezl ji její otec Wuri Bailo Keita do nemocnice. Tam jí diagnostikovali malárii a s receptem na paracetamolový sirup ji poslali domů. Za pár dní batole zemřelo.

„Tyto látky jsou toxické chemikálie, které se používají jako průmyslová rozpouštědla nebo nemrznoucí směsi. Mohou být smrtelné i v malém množství a nikdy by se neměly nacházet v lécích,“ uvedla v pondělí podle britského deníku The Guardian Světová zdravotnická organizace (WHO).